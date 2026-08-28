DİSK'ten tutuklu sendikacılar için özgürlük çağrısı

(ANKARA) - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı 16 sendika ortak açıklama yaparak, Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun serbest bırakılması için çağrı yaptı. Açıklamada, "İşçilerin alacakları için yürüttüğü mücadelenin kritik bir aşamasında gerçekleşen bu tutuklamalar, madencilerin direnişini bastırmayı ve sendikal mücadeleye gözdağı vermeyi amaçlamaktadır" denildi.

DİSK'e bağlı 16 sendika, Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanmasına ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, Çakır ve Aksu'nun tutuklanmasının, hakları için direnen maden işçilerine, sendikal mücadeleye ve bütün işçi sınıfına yönelik açık bir saldırı olduğu kaydedildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Biz, aşağıda imzası bulunan sendikalar olarak bu hukuksuz kararı kabul etmiyor, Gökay Çakır ve Başaran Aksu'nun derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.

Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik işçileri gasbedilen ücret ve tazminatları için nisan ayından bu yana mücadele ediyor. İşçilerin kararlı mücadelesinin ardından yapılan görüşmelerde haklarının ödeneceği sözü verilmesine rağmen aradan geçen aylarda bu sözler tutulmadı, işçilerin alacakları ödenmedi.

Bunun üzerine Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçileri: ödenmeyen ücret, kıdem tazminatı ve sigorta primi alacakları için yeniden Ankara'ya geldi. Bağımsız Maden-İş Sendikasının öncülüğünde 18 gündür devam eden direniş boyunca işçiler ve sendika yöneticileri defalarca polis müdahalesiyle karşılaştı, yedi kez gözaltı uygulandı.

Son olarak Başaran Aksu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylem sırasında, Gökay Çakır ise Soma'daki sendika genel merkezinde gözaltına alındı. Her iki sendikacı, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Gökay Çakır ve Başaran Aksu'nun tutuklanmasının gerçek nedeni, madencilerin haklı mücadelesine öncülük etmeleridir. İşçilerin alacakları için yürüttüğü mücadelenin kritik bir aşamasında gerçekleşen bu tutuklamalar, madencilerin direnişini bastırmayı ve sendikal mücadeleye gözdağı vermeyi amaçlamaktadır."

Kaynak: ANKA