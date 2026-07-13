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Türkiye'den Suriye Halk Meclisi'nin ilk oturumunun düzenlenmesinin önemli bir adım olduğu mesajı

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Dışişleri Bakanlığı, Suriye Halk Meclisi'nin ilk oturumunu, Suriye halkının meşru hak ve beklentileri doğrultusunda siyasi sürecin ilerletilmesi ve halk egemenliğinin tesisi açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi. Bakanlık, kapsayıcı yönetim anlayışıyla istikrar ve refah sağlanacağına inandıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye Halk Meclisi'nin ilk oturumunun düzenlenmesinin Suriye halkının meşru hak ve beklentileri doğrultusunda siyasi sürecin ilerletilmesi ve halk egemenliğinin tesisi bakımından önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Suriye Halk Meclisi'nin ilk oturumunu düzenlemesinin Suriye halkının meşru hak ve beklentileri doğrultusunda siyasi sürecin ilerletilmesi ve halk egemenliğinin tesisi bakımından önemli bir adım olarak değerlendirildiği belirtilerek bu adım memnuniyetle karşılandı.

Açıklamada, "Suriye toplumunun farklı kesimlerini bir araya getiren Halk Meclisi'nin, ülkede kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla istikrar, güvenlik ve refah tesis edilmesi çabalarına değerli katkılar sunacağına ve ülkenin geleceğine şekil verecek yasama görevini en iyi şekilde icra edeceğine inanıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Suriye halkının ülkenin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde müreffeh bir gelecek inşa etme yönündeki çabalarının da desteklenmeye devam edileceği mesajı verildi.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker
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