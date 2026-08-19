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Yunanistan'ın Ege'deki Enerji Hamlesine Türkiye'den Sert Tepki

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Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege'yi kapsayan yenilenebilir enerji çerçevesinin Türkiye için hukuki sonuç doğurmayacağını, tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini ve işbirliğine hazır olduklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan tarafından Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan edilen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekansal Çerçevesi'nin, bu ülkenin diğer benzer girişimlerinde olduğu üzere, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil, iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını bildirdi.

Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Yunanistan'ın Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekansal Çerçevesi ilan etmesi hakkında açıklama yaptı.

Keçeli, Yunanistan tarafından Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan edilen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekansal Çerçevesi'nin Yunanistan'ın diğer benzer girişimlerinde olduğu üzere, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil, iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti.

Sözcü Keçeli, "Geçmişte çeşitli vesilelerle vurguladığımız gibi bu ve benzeri girişimler Türkiye'nin Ege meselelerine ilişkin hukuki pozisyonunu etkilemeyecektir." ifadesini kullandı.

Ege Denizi ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini ve uluslararası deniz hukukunun söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında işbirliğini teşvik ettiğini hatırlatan Keçeli, Türkiye'nin Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğunun bir kez daha altını çizdiğini vurguladı.

Keçeli, şunları kaydetti:

"Türkiye, 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde, sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza etmektedir."

Kaynak: AA
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