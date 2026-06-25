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Türkiye'den Venezuela'ya taziye ve yardım mesajı

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Dışişleri Bakanlığı Venezuela'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenler için taziye dileyerek, "Karakas Büyükelçiliğimiz vatandaşlarımızla temas halinde olup durumları yakından takip edilmektedir. Türkiye, bu acı gününde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır" açıklamasını yaptı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Venezuela'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenler için taziye dileyerek, "Karakas Büyükelçiliğimiz vatandaşlarımızla temas halinde olup durumları yakından takip edilmektedir. Türkiye, bu acı gününde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Venezuela'da meydana gelen depremlerin yol açtığı çok sayıda can kaybı ve ciddi maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Venezuela halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Karakas Büyükelçiliğimiz vatandaşlarımızla temas halinde olup durumları yakından takip edilmektedir. Türkiye, bu acı gününde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır."

Kaynak: ANKA
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