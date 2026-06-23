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Dışişlerinden, Katar'da meydana gelen patlamaya ilişkin taziye mesajı

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Dışişleri Bakanlığı, Katar'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Katar'da meydana gelen patlama dolayısıyla taziye mesajı paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Katar'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada dün meydana gelen patlama nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Katar halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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