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Dışişleri'nden İsrail'in Ebu Zuhur saldırısına kınama

Dışişleri'nden İsrail'in Ebu Zuhur saldırısına kınama
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin İdlip kırsalındaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği hava saldırısını güçlü şekilde kınadı. Açıklamada, İsrail'in Suriye'nin altyapısını hedef alan ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırılarının pervasızca sürdüğü belirtilerek, uluslararası topluma daha kararlı tutum ve hesap verebilirlik çağrısı yapıldı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Suriye'nin İdlip şehri kırsalında yer alan Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne bugün sabaha karşı İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarını güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur Üssü'ne yönelik saldırısına tepki gösterdi. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suriye'nin İdlip şehri kırsalında yer alan Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne bugün (18 Ağustos) sabaha karşı İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarını güçlü şekilde kınıyoruz.

İsrail, Suriye'nin altyapısı ve yeteneklerini hedef alan, toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürmektedir. İsrail'in Suriye'ye yönelik her geçen gün yeni bir boyut kazanan saldırganlığına son verilmesini teminen daha kararlı bir tutum sergilenmesi ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz."

Kaynak: ANKA
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