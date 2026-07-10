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Dışişleri Bakanlığı'ndan İspanya'daki orman yangınlarına ilişkin mesaj

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Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Almeria şehrinde çıkan orman yangınında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İspanya'nın Almeria şehrinde yaşan orman yangınları ve meydana gelen can kayıpları için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, " İspanya'nın Almería şehrinde dün başlayan orman yangını nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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