Türkiye'den İspanya'daki orman yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı Açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Almeria şehrinde çıkan orman yangınında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, İspanya'da meydana gelen orman yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İspanya'nın Almeria şehrinde dün başlayan orman yangını nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç