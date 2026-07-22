Haberler

Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası uygulama tehditlerini kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası uygulama tehditlerini kınayarak Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı verdi ve bölgede gerginliği artıracak eylemlerden kaçınılması çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası uygulama tehditlerini kınadı.

Bakanlık, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası uygulama tehditlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası uygulama tehditlerini kınıyor; Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'nda deniz güvenliğini ve seyrüsefer serbestisini tehlikeye atan, deniz taşımacılığını ve küresel ticareti hedef alan eylem ve tehditlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Bölgedeki mevcut gerginliği daha da tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu

AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özel'e tavsiye verdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küçükçekmece'de hamile eşine tatlı almaya çıkan adama bıçaklı saldırı

Hamile eşine tatlı almaya çıkan adama kabusu yaşattılar
Nikita'nın acı sonu! Cansız bedeni göletten çıkarıldı

Nikita'nın acı sonu! Cansız bedeni göletten çıkarıldı
Turizm cennetinde cehennem sıcağı: Termometreler 44 dereceyi gördü

Turizm cenneti kavruldu: Termometreler 44 dereceyi gördü
Tayt tartışmasına konu olan Vali Çiçekli, Ardahan'dan ayrıldı! Dikkat çeken görüntüler

Tayt tartışmasına konu olan Vali Çiçekli'ye dikkat çeken uğurlama
Italiano, kendisini şoke eden futbolcuyu itiraf etti

Italiano, kendisini şoke eden futbolcuyu itiraf etti
Ardahan'a veda eden Vali Mehmet Fatih Çiçekli'den çok konuşulacak sözler

Veda ederken sarf ettiği cümleler olay: Büyük cehalet etmişim

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi