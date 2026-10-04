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Dışişleri, Mekke Anlaşması komitesinin 5 Ekim 2026'da Riyad'da toplanacağını açıkladı

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Dışişleri, Mekke Anlaşması komitesinin 5 Ekim 2026'da Riyad'da toplanacağını açıkladı
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Dışişleri Bakanlığı, Mekke Anlaşması kapsamındaki Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin 5 Ekim 2026'da Riyad'da toplanacağını açıkladı. Toplantıya Fidan, Güler ve Bayraktaroğlu ile Pakistanlı ve Suudi yetkililer katılacak; son gelişmeler ve kurumsallaşma süreci ele alınacak.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin yarın Riyad'da toplanacağını açıkladı. Toplantıda bölgedeki son gelişmeler ile ittifakın kurumsallaşma sürecinde gelinen aşama ele alınacak.

Dışişleri Bakanlığı, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin 5 Ekim 2026'da Riyad'da toplanacağını bildirdi.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı yetkililer katılacak.

Bakanlık, toplantıda bölgedeki son gelişmelerin ve ittifakın kurumsallaşma çabalarında gelinen aşamanın ele alınacağını belirtti.

Kaynak: ANKA
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