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Dışişlerinden, Karadeniz'de sahibi Türk olan kuru yük gemisine yapılan saldırıya ilişkin açıklama

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Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna açıklarında insansız hava aracıyla saldırıya uğrayan Türk sahipli Panama bayraklı gemide iki Türk vatandaşının yaralandığını duyurdu. Bakanlık, saldırılardan duyulan rahatsızlığın Rusya ve Ukrayna makamlarına iletildiğini belirtti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Karadeniz'de sahibi Türk olan kuru yük gemisine yönelik yapılan saldırıya ilişkin, "Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanmanın bir sonucu olarak Karadeniz'deki çıkarlarımızı ve bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılardan duyduğumuz rahatsızlık, her iki ülkenin makamları nezdinde dile getirilmektedir" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah (22 Haziran) Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı açıklarında insansız hava aracıyla saldırıya uğrayan Türk sahipli, Panama bayraklı geminin mürettebatında yer alan iki vatandaşımızın yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın durumları Kiev Büyükelçiliğimiz ve Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir. Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanmanın bir sonucu olarak Karadeniz'deki çıkarlarımızı ve bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılardan duyduğumuz rahatsızlık, her iki ülkenin makamları nezdinde dile getirilmektedir. Karadeniz'de sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin sağlanması, ülkemizin temel öncelikleri arasında yer almakta olup ilgili tüm tarafları bölgedeki gerilimi düşürecek önlemler almaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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