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Dışişleri, İspanya'nın Toledo kentindeki tren kazası için taziye mesajı yayımladı

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Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Toledo kentindeki tren kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Açıklamada can kayıpları için başsağlığı dilenirken, mevcut bilgilere göre kazada vefat eden vatandaşımız olmadığı ve gelişmelerin Madrid Büyükelçiliğince takip edildiği belirtildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İspanya'da meydana gelen tren kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " İspanya'nın Toledo şehri yakınlarında bugün meydana gelen tren kazası sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Mevcut bilgilere göre kazada vefat eden vatandaşımız bulunmamakta olup gelişmeler Madrid Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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