Dışişleri Bakanlığından Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda 2022'de ilan edilen "Uluslararası Sıfır Atık Günü"nün, atık krizinin önlenmesi ile sürdürülebilir üretim ve tüketimin teşvik edilmesine yönelik çabaları güçlendirdiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık girişimi kapsamında 2022'de Türkiye'nin öncülüğünde BM Genel Kurulu'nda kabul edilen kararla 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak ilan edildiği hatırlatıldı.

Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün, atık krizinin önlenmesi ile sürdürülebilir üretim ve tüketimin teşvik edilmesine yönelik çabaları güçlendirdiği vurgulanan açıklamada, "Türkiye, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacağı ve Başkanlığını üstleneceği BM İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) sürecinde de Sıfır Atık yaklaşımına öncelikleri arasında yer verecektir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Sercan İrkin
İstanbul'da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı

İstanbul'da zincirleme kaza! 1 polis şehit oldu, çok sayıda yaralı var
Otel odasında gözaltına alınan CHP'li Yalım’ın telefonundan pavyon görüntüleri çıktı

Otel odasında yakalanmıştı! Cep telefonundan pavyon görüntüleri çıktı
Oriana Correia Gomes, milli futbolcu ile dünyaevine girdi

Türk yıldızla sessiz sedasız dünyaevine girdi
Oğul annesinin sevgilisini bıçakladı, anne ise polisi tokatladı

Oğul annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı, anne ise polisi tokatladı
Brezilya'nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı

Ülkenin en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı
Otel odasında gözaltına alınan CHP'li Yalım’ın telefonundan pavyon görüntüleri çıktı

Otel odasında yakalanmıştı! Cep telefonundan pavyon görüntüleri çıktı
Kısmetse Olur Ayça'dan 'veda' paylaşımı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Kısmetse Olur Ayça'dan "veda" paylaşımı! Hemen hastaneye kaldırıldı
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi! Diyaloglara dikkat

Kameraları görünce panik oldular! Aralarındaki konuşmaya dikkat