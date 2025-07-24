Dışişleri Bakanlığından Rusya'daki Uçak Kazası İçin Taziye Mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun Amur Bölgesi'nde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun Amur Bölgesi'nde bugün meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Rusya Federasyonu'nun Amur Bölgesi'nde bugün (24 Temmuz) meydana gelen uçak kazasından ötürü derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Rusya Federasyonu halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel