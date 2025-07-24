Dışişleri Bakanlığından Rusya'daki Uçak Kazası İçin Taziye Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun Amur Bölgesi'nde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun Amur Bölgesi'nde bugün meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Rusya Federasyonu'nun Amur Bölgesi'nde bugün (24 Temmuz) meydana gelen uçak kazasından ötürü derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Rusya Federasyonu halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'Fenerbahçe'ye gidiyorum' diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı

"Fenerbahçe'ye gidiyorum" diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeçenistan Devlet Başkanı Kadirov, Bodrum'da boğulma tehlikesi geçirdi

Çeçen lider, tatil için geldiği Türkiye'de ölümden döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.