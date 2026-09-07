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Milli Kadın Voleybol Takımı'na Dışişleri'nden tebrik

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Dışişleri Bakanlığı, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığı, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu! Verdikleri üstün mücadeleyle bayrağımızı bir kez daha göndere taşıyarak, milletimize büyük sevinç ve gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyoruz!"

Kaynak: AA
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