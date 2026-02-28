Dışişleri Bakanlığı kaynakları vatandaşların güvenliği için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde vatandaşların güvenliğine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını ve sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.

Kaynaklar, bölgedeki tüm büyükelçilikler ve başkonsoloslukların tam kadro görev başında olduğunu, çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğünü belirtti.

Dışişleri Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin (00 90 312 292 29 29) 7 gün 24 saat hizmet verdiği, vatandaşlardan gelen başvuruları yanıtladığı, gerekli yönlendirmeleri sağladığı ve acil durumlarda hızlı koordinasyon yaptığı ifade edildi.

Bu aşamada bölgeye giden tüm uçuşların iptal edildiğini bildiren kaynaklar, Türkiye'nin İran'la olan üç sınır kapısının açık olduğuna işaret etti.

Kaynaklar, risk değerlendirmelerinin belli aralıklarla güncellendiğini, ilgili kurumlar ve yerel makamlarla koordinasyon halinde gerekli tedbirlerin devreye alındığını bildirdi.

Güncel duruma ilişkin duyuruların dış misyonlar tarafından düzenli olarak paylaşıldığı, vatandaşların bulundukları bölgelerdeki güvenlik koşullarına dair bilgilendirmelerin sürdürüleceği bilgisi verildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.