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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Guterres'in Kıbrıs temaslarına destek: "Guterres’in, Kıbrıs meselesiyle ilgili ortaya koyduğu çabaları takdirle karşılıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Guterres'in Kıbrıs temaslarına destek: 'Guterres’in, Kıbrıs meselesiyle ilgili ortaya koyduğu çabaları takdirle karşılıyoruz'
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'ta yürüttüğü girişimleri takdirle karşıladıklarını belirterek, çözüm için güven artırıcı adımların ö

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'ta yürüttüğü girişimleri takdirle karşıladıklarını belirterek, çözüm için güven artırıcı adımların önemine dikkati çekti. Keçeli, Rum tarafının tutumu değişmedikçe çözüm perspektifinin somutlaşmayacağını vurgularken, Türkiye'nin KKTC'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelindeki çözüm vizyonuna desteğini yineledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri AntOnio Guterres'in, Kıbrıs'ta KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmeye ilişkin açıklama yaptı. Keçeli, şu ifadeleri kullandı:

"BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, görevinin başından bu yana Kıbrıs meselesiyle ilgili ortaya koyduğu çabaları takdirle karşılıyoruz. Ada'daki iki taraf arasında çözüme yönelik ortak zeminin halen mevcut olmadığı bu dönemde, Genel Sekreter Guterres'in 2025 yılında başlattığı süreç kapsamında önemli iş birliği alanlarında ilerleme sağlanmasına odaklanılmasının, güvenin inşasına hizmet edeceğine inanıyoruz.

Diğer taraftan, Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumu değişmedikçe ve bölge güvenliğini de olumsuz etkileyen eylemleri sona ermedikçe çözüm perspektifinin somutlaşmayacağını bir kez daha vurguluyoruz. On yıllar boyunca denenmiş ve tükenmiş çözüm modellerinin geçmişte kaldığına bu vesileyle bir kez daha dikkat çekiyoruz.

Anavatan ve Garantör devlet olarak, Kıbrıs meselesinin adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümüne Ada'daki gerçekler esas alınarak, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde varılabileceğini yineliyoruz. Her zaman olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkına desteğimizin tam olduğunu teyit ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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