Dışişleri Bakanlığından Şili'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Şili'de meydana gelen orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı ve yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Şili'de hafta boyunca devam eden orman yangınlarında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şili'de hafta boyunca devam eden orman yangınları sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Şili halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
500

