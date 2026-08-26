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Dışişleri Bakanlığı'ndan Nepal ve Çin'e Başsağlığı Mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nepal ve Çin'e Başsağlığı Mesajı
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Dışişleri Bakanlığı, Nepal ile Çin arasındaki sınır bölgesinde meydana gelen sel ve toprak kayması nedeniyle can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ilgili ülkelere başsağlığı diledi. Türk vatandaşlarının afetten etkilendiğine dair bilgi ulaşmadığı, sürecin yakından takip edildiği açıklandı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Nepal ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki sınır bölgesinde meydana gelen sel ve toprak kaymasında yaşanan can kayıpları nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlık, şu ana kadar Türk vatandaşlarının afetten etkilendiğine ilişkin herhangi bir bilgi ulaşmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nepal ve Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) arasındaki sınır bölgesinde bugün (26 Ağustos) meydana gelen sel felaketi ve toprak kayması nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve başta Nepal ve ÇHC olmak üzere, felakette vatandaşlarını kaybeden ülkelere başsağlığı diliyoruz. Şu an itibarıyla vatandaşlarımızın afetten etkilendiğine ilişkin herhangi bir bilgi tarafımıza ulaşmamış olup süreç yakından takip edilmektedir." denildi.

Kaynak: ANKA
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