Dışişleri Bakanlığı'ndan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Maden Kazası Nedeniyle Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kongo halkına başsağlığı diledi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir madende meydana gelen toprak kayması sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın mesajında, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki bir madende meydana gelen toprak kayması nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.

