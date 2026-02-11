Haberler

Türkiye'den Kanada'daki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın British Columbia eyaletinde bir okul ve evde gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve Kanada halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kanada'nın British Columbia eyaletinde bir okul ve evde düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında saldırganın da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
