Dışişleri Bakanlığı'ndan Kanada'ya Taziye Mesajı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın British Columbia eyaletindeki bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, " Kanada'nın British Columbia eyaletindeki bir okulda dün (10 Şubat) meydana gelen silahlı saldırıda yaşanan can kayıplarından ötürü üzüntü duyuyoruz. Bu menfur saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve Kanada halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.