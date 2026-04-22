Dışişleri'nden İsrailli Yerleşimcilerin Batı Şeria Saldırılarına Kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinli siviller üzerindeki saldırılarını kınadı ve uluslararası topluma çağrıda bulundu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin Batı Şeria'nın farklı noktalarında gerçekleştirdiği saldırıları ve Filistinli sivillerin öldürülmesini en güçlü biçimde kınadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin Batı Şeria'da farklı noktalarda gerçekleştirdikleri terör saldırılarını ve Filistinli sivilleri katletmelerini en güçlü biçimde kınıyoruz."

Netanyahu hükümeti, uyguladığı işgal ve soykırım politikalarıyla yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik etmekte, Filistin halkını yıldırmayı amaçlamakta ve bölgede barış ile istikrarın tesisine yönelik çabaları hedef almaktadır.

İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü mezalimin cezasız kalmaması ve faillerin mahkemeler önünde hesap vermesinin sağlanması için uluslararası topluma çağrımızı yineliyoruz."

Kaynak: ANKA
