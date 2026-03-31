Dışişleri'nden İsrail'e İdam Yasası Tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen ve yalnızca Filistinlilere uygulanması planlanan idam cezası düzenlemesini kınadı, düzenlemenin ayrımcı bir yaklaşım içerdiğini belirtti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen ve Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezası düzenlemesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen ve yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezası düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu düzenlemenin Filistinlilere yönelik ayrımcı bir yaklaşım içerdiği belirtilerek, bunun İsrail'in Filistin halkına yönelik politikalarının yeni bir tezahürü olduğu ifade edildi.

Bakanlık, düzenlemeyi hukuk dışı ve hükümsüz olarak nitelendirirken, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası topluma İsrail'in attığı adımlara karşı harekete geçme çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA
