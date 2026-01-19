Haberler

Türkiye, İspanya'daki tren kazasında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyor

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, İspanya’nın Adamuz kasabasında meydana gelen tren kazasında 39 kişinin hayatını kaybetmesinden duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dilendi.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Kurtuba kenti yakınlarında iki hızlı trenin karıştığı kazada 39 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
