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Türkiye'den Irak'taki Erbain yürüyüşünde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı Açıklaması

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Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Basra vilayetinde Erbain yürüyüşü sırasında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta Erbain yürüyüşü esnasında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Basra vilayetinde meydana gelen trafik kazasında, Erbain vesilesiyle Kerbela'ya yürüyen çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "???????Kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç
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