Dışişleri Bakanlığı’ndan İdlib’deki patlamaya ilişkin taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib iline bağlı Sermada ilçesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaşanan can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib iline bağlı Sermada ilçesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaşanan can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 9 Eylül'de meydana gelen patlamanın ardından yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Suriye halkına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA