Dışişleri'nden 'Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, 4 Nisan Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü dolayısıyla, Türkiye'nin mayın tehdidiyle mücadelede üstlendiği sorumlulukları vurguladı ve uluslararası iş birliğine devam edeceğini belirtti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 4 Nisan 'Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü'ne ilişkin, "Ülkemiz, mayın tehdidiyle mücadelede insani değerleri esas alan yaklaşımıyla bölgesel ve küresel düzeyde üstlendiği sorumlulukları kararlılıkla sürdürecektir" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen 4 Nisan 'Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü', mayın ve patlamamış mühimmatın yol açtığı tehlikelere dikkat çekmektedir. Mayın ve patlamamış mühimmat, çatışmaların sona ermesinin ardından dahi uzun yıllar boyunca sivillerin hayatını tehdit etmektedir. Bölgesinde ve dünyada hem kara hem deniz mayınlarıyla mücadele konusunda önemli ve somut katkılar sunan bir ülke olarak Türkiye, tarafı olduğu Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhasına İlişkin Ottava Sözleşmesi kapsamındaki uluslararası iş birliği mekanizmalarını Milli Mayın Faaliyet Merkezi aracılığıyla etkin biçimde desteklemeye devam etmektedir. Ülkemiz, mayın tehdidiyle mücadelede insani değerleri esas alan yaklaşımıyla bölgesel ve küresel düzeyde üstlendiği sorumlulukları kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
