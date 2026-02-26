Türkiye'den Brezilya'daki doğal afetlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Brezilya halkına başsağlığı diledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Minas Gerais eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları sebebiyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Brezilya halkına başsağlığı dilekleri sunuldu, yaralılara acil şifalar dilendi.

Brezilya'da 23 Şubat'tan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında, hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye yükseldiği, kayıp 20 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.