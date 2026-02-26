Dışişleri Bakanlığı'ndan Brezilya'daki Doğal Afetler İçin Taziye Mesajı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya'da meydana gelen doğal afetlere ilişkin taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, mesajında, " Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Brezilya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA