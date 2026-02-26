Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Brezilya'daki Doğal Afetler İçin Taziye Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya'da meydana gelen doğal afetlere ilişkin taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, mesajında, " Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Brezilya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum

Bakan Gürlek hızlı başladı! Kanayan yaramız için harekete geçiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Dinamit öldürdü' demişlerdi! Uçurumdaki cesetle ilgili kan donduran ifade

"Dinamit öldürdü" demişlerdi! Uçurumdaki cesetle ilgili korkunç ifade
İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol

İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol
Yoğun bakımdaki usta oyuncudan haber var

Yoğun bakımdaki usta oyuncudan haber var
Yürekleri dağlayan detay! Kahraman pilot büyük bir faciayı önlemiş

Yürekleri dağlayan detay! Kahraman pilot büyük bir faciayı önlemiş
'Dinamit öldürdü' demişlerdi! Uçurumdaki cesetle ilgili kan donduran ifade

"Dinamit öldürdü" demişlerdi! Uçurumdaki cesetle ilgili korkunç ifade
Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi
Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha

Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha