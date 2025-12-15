Dışişleri Bakanlığı: Abyei'deki BM Geçici Güvenlik Gücü'nün Sudan'da Kadugli'deki Merkezine Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, "Abyei'deki BM Geçici Güvenlik Gücü'nün (UNISFA) Sudan'ın Güney Kordofan eyaletinin başkenti Kadugli'de bulunan lojistik merkezine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu hain saldırıda hayatını kaybeden Bangladeşli barış gücü personeline Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın güneyinde, Güney Kordofan eyaletindeki bir bölge Abyei'deki Kadugli'de bulunan UNISFA lojistik merkezine yapılan saldırıyı kınadı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Abyei'deki BM Geçici Güvenlik Gücü'nün (UNISFA) Sudan'ın Güney Kordofan eyaletinin başkenti Kadugli'de bulunan lojistik merkezine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu hain saldırıda hayatını kaybeden Bangladeşli barış gücü personeline Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sudan'ın birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının önemini vurguluyor; ülkede devam eden çatışmalara barışçı yollardan çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü desteğimizi yineliyoruz."