6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı…  Dışişleri Bakanlığı: On Binlerce Vatandaşımızı Kaybetmenin Derin Üzüntüsünü Hissediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, depremlerde hayatını kaybeden birçok vatandaşın anısını yaşatırken, yakınlarına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin tarihindeki en yıkıcı afetlerden biri olan 6 Şubat depremlerinde, aralarında Bakanlığımız mensupları Büyükelçi Devrim Öztürk ile Memur Gökhan Aytaç'ın da bulunduğu on binlerce vatandaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü halen yüreklerimizde hissediyoruz. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, yakınlarının ve depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın acısını yürekten paylaşıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
500

