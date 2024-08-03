Dışişleri Bakanlığı Mogadişu'daki Terör Saldırısını Kınadı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı " Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda çok sayıda can kaybı yaşandığı ve yaralananlar olduğu derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Somali halkına başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, dün Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısını kınadı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün (2 Ağustos) gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda çok sayıda can kaybı yaşandığı ve yaralananlar olduğu derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Somali halkına başsağlığı diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olmaya devam edecektir."