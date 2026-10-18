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Dışişleri Bakanlığı Alberta'daki askeri üs patlamasında can kaybı için taziye sundu

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Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın Alberta eyaletindeki bir askeri üste dün meydana gelen patlamada yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu açıkladı. Bakanlık, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kanada halkına taziyelerini sunarken yaralılara acil şifalar diledi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, " Kanada'nın Alberta eyaletinde bir askeri üste dün meydana gelen patlama nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, " Kanada'nın Alberta eyaletinde bir askeri üste dün meydana gelen patlama nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kanada halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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