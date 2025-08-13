Dışişleri Bakanı Fidan: YPG oyun bozan durumunda, sisteme entegre olmuyor

Dışişleri Bakanı Fidan: YPG oyun bozan durumunda, sisteme entegre olmuyor
Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Fidan, "YPG oyun bozan durumunda. Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Suriye hükümetinin, bölgede SDG adını kullanan terör örgütü YPG'ye yönelik askeri operasyon hazırlığı içerisinde olduğu belirtiliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye İstihbarat Başkanı Hüseyin es Seleme ile Ankara'da bir araya geldi. Fidan, görüşme sonrası Şeybani ile gerçekleştirdiği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, "Ypg Suriye'de oyun bozan durumunda. Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor. YPG, işgalindeki alanlarda istikrarsızlaşma istedi" ifadelerini kullandı.

