Bakan Fidan, Kamboçya Başbakanı Manet ve Vietnamlı mevkidaşı Trung ile Washington'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun ilk toplantısı çerçevesinde Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung ile Washington'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung ile Washington'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun ilk toplantısı kapsamında bulunduğu Washington'da, Kamboçya Başbakanı Manet ve Vietnamlı mevkidaşı Trung ile görüştü.

