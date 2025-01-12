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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye Dair Yeni Açıklamalarda Bulundu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'daki Suriye konulu toplantıda, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki kampların kontrolü konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu belirtti. Ayrıca yeni Suriye yönetimiyle iletişim kurulduğunu ifade etti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Arap ülkelerinin yanı sıra Almanya, İngiltere, İspanya, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin de yer aldığı Suriye konulu geniş katılımlı toplantıda, "Türkiye, Suriye'nin kuzeydoğusundaki kampların kontrolü konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırdır" diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye konulu geniş katılımlı toplantıya katıldı.

Toplantıya, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Yahya, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid el-Zeyani, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Suriye Geçici Hükümetin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati katıldı.

Bahsi geçen Arap ülkelerinin temsilcilerinin yanı sıra İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, İspanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Diego Martínez Beliom da Suriye konulu toplantıda yer aldı.

"Neredeyse hepimiz yeni yönetimle doğrudan temasa geçtik ve doğru mesajları verdik"

Bakan Fidan, geniş katılımlı toplantıda yaptığı konuşmada, "Bakan Şeybani'nin bugün aramızda bulunması, Suriye'nin egemen devletler ailesi arasında onurlu yerini yeniden kazanma yolculuğu açısından anlamlıdır" dedi. Fidan, konuşmasında ayrıca şunları da söyledi:

"Suriye'de rejimin düşmesinin üzerinden neredeyse bir ay geçti. Bizlere düşen görev, Suriye'deki kırılgan güvenlik durumu ve ekonomik durum nedeniyle bu atmosferin suistimal edilmesini engellemektir. Neredeyse hepimiz yeni Suriye yönetimiyle doğrudan temasa geçtik ve doğru mesajları verdik. Yeni yönetim bu mesajlara makul bir şekilde karşılık verdi.

"Suriye sahasında herhangi bir terör örgütüne yer olmamalıdır"

Ülkeyi birleştirme yolundaki ilk adımları da doğru yöndeydi. Toplumun muhtelif unsurlarıyla bir araya geldiler. Silahlı grupları ulusal ordu çatısı altında toplamaya çalışıyorlar. Aynı zamanda, insani yardım akışı da başladı.

Eğer SDG merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır. Suriye sahasında herhangi bir terör örgütüne yer olmamalıdır. Türkiye olarak, PKK ve uzantıları konusundaki hassasiyetlerimizi ve beklentilerimizi açıkça ortaya koyuyoruz. Ülkeyi terk etmeliler. Türkiye, Suriye'nin kuzeydoğusundaki kampların kontrolü konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırdır."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye Dair Yeni Açıklamalarda Bulundu
Kaynak: ANKA / Güncel
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