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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da Suriye'nin Yeni Yönetimi ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile bir araya geldi. Bakan Fidan'a Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu eşlik etti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lider eş-Şera ile bir araya geldi. Fidan'a Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu eşlik etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da Suriye'nin Yeni Yönetimi ile Görüştü
Kaynak: ANKA / Güncel
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