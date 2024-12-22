Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da Suriye'nin Yeni Yönetimi ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lider eş-Şera ile bir araya geldi. Fidan'a Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu eşlik etti.