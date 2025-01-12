Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad'da Suriye Toplantısına Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla birlikte Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Birliği'ne üye ülkelerin katılımıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına katıldı.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Arap Birliği'nden Suudi Arabistan, Suriye, Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarıyla Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına katıldığı belirtildi.