Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır, Suudi Arabistan Ve Ürdünlü Mevkidaşları ile Somali ve Gazze'yi Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaparak Somali ile ilgili gelişmeleri ve Gazze'deki durumu değerlendirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ayrı ayrı telefonla görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, bugün Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Somali'yle ilgili gelişmeler ve Gazze'deki son durum ele alındı.

Bakan Fidan'ın, ABD Başkanı Trump'ın Afrika'dan Sorumlu Danışmanı Massad Boulos ile yaptığı telefon görüşmesinde de Somali konusu değerlendirildi.

