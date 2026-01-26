Bakan Fidan, Nijeryalı mevkidaşı Tuggar ile Ankara'da bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar ile Ankara'da bir araya geldi. Bu, Nijeryalı Bakanın Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyaret.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar ile Ankara'da görüştü.
Bakanlığın Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ile Tuggar'ın başkentte görüştüğü bildirildi.
Bu ziyaret, Nijeryalı Bakan'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.
