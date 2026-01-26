Haberler

Bakan Fidan, Nijeryalı mevkidaşı Tuggar ile Ankara'da bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar ile Ankara'da bir araya geldi. Bu, Nijeryalı Bakanın Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyaret.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar ile Ankara'da görüştü.

Bakanlığın Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ile Tuggar'ın başkentte görüştüğü bildirildi.

Bu ziyaret, Nijeryalı Bakan'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var

Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var! Teröristlere skandal talimat
Basın toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı

Basın toplantısına damga vuran an! Duyduğu sesle yerinden fırladı
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum

Hediye kilimle ilgili çok konuşulacak yorum: Uzaktan bakınca...
Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar 'Yok artık' diyor

Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var

Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var! Teröristlere skandal talimat
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı