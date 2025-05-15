Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Toplantısında ABD'li Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Antalya'da görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Antalya'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından Fidan ve Rubio'nun Belek'teki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında görüştüğü duyuruldu.
Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Antalya'da bulunan birçok mevkidaşıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel