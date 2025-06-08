Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri ile Ukrayna-Rusya Savaşı Görüşmesi Yaptı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüşerek, Ukrayna-Rusya savaşı ve 2025'teki NATO Zirvesi'nin hazırlıkları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Bakan Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çalışmalar ele alındı.
Görüşmede, 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde, Hollanda'nın başkenti Lahey'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları değerlendirildi.
Kaynak: ANKA / Güncel