Bakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver ve Dışişleri Bakanı Mohamad ile Ankara'da görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bakanlığın ABD merkezli X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Enver ve Mohamad ile Ankara'da görüştüğü bildirildi.

Bakanlığın ABD merkezli X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Enver ve Mohamad ile Ankara'da görüştüğü bildirildi.

