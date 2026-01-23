Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İbrahimovic ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile İstanbul'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İbrahimovic ile görüştü.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
