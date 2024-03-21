Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birinci Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Brüksel'de İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Nükleer Enerji Zirvesi marjında Brüksel'de İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüştü" denildi.