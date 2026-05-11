Fidan, İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Hamas Siyasi Büro Üyesi Hayye'ye taziye ziyareti gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha ziyareti sırasında İsrail saldırısında hayatını kaybeden Halil el-Hayye'nin oğluna taziye ziyaretinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha ziyareti kapsamında, İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'ye taziye ziyaretinde bulundu.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Fidan, Doha ziyareti kapsamında, İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Hayye'ye taziye ziyareti gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer