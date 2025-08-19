Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere ve Almanya Dışişleri Bakanları ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için yapılan toplantıların sonuçlarını ve Gazze'deki son durumu değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Lammy ve Wadephul ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi amacıyla Alaska ve Washington'da gerçekleştirilen toplantıların sonuçlarının değerlendirildiği görüşmelerde, Gazze'deki son durum ve ateşkes müzakerelerindeki gelişmeler de ele alındı.

