Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere ve Almanya Dışişleri Bakanları ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi amacıyla Alaska ve Washington'da gerçekleştirilen toplantıların sonuçlarının değerlendirildiği görüşmelerde, Gazze'deki son durum ve ateşkes müzakerelerindeki gelişmeler de ele alındı.