Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak

Sky News Arabia televizyon kanalına mülakat veren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin sorununun çözümü için"iki devletli çözüm" önerisini tekrarladı. Bakan Fidan, "İki devletli çözümü şimdi hayata geçirmezsek, ileride bir dördüncü Gazze savaşı çıkacaktır. Sürekli savaşlarla uğraşacağız." dedi.

BAKAN FİDAN'DAN "İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM" ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Suriye ve Irak ile ilişkilerinin yanı sıra İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes müzakereleri başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmelere dair Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Sky News Arabia televizyon kanalına mülakat verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

"İLERİDE DÖRDÜNCÜ GAZZE SAVAŞI ÇIKACAK"

Filistin ve İsrail arasındaki barış müzakerelerinde anlaşmaya varılamamasıyla ilgili konuşan Fidan, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun, başka bir ajandası var. Filistin'de ateşkes, Netanyahu'nun politik amaçlarıyla örtüşmüyor. Gerek Amerikalılar, gerek Batılılar da bu konuda hemfikirler." dedi. Fidan ayrıca, "İki devletli çözümü şimdi hayata geçirmezsek, ileride bir dördüncü Gazze savaşı çıkacaktır. Sürekli savaşlarla uğraşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE GARANTÖRLÜK MEKANİZMASININ PARÇASI OLABİLİR"

Dışişleri Bakanı, "İki devletli çözüm konusunda anlaşma olursa, Türkiye olarak önerdiğimiz garantörlük mekanizmasının parçası olabiliriz." ifadesini kullandı. Suriye konusunda Türkiye'nin nihai duruşuna ilişkin soru üzerine Fidan, terörizmin Suriye'den temizlenmesi gerektiğine işaret ederek, orada özellikle PKK'nın işgal ettiği Arap toprakları, ele geçirdiği petrol tesisleri olduğunu belirtti. Fidan, "(PKK/YPG) ile savaşmamız, bunun elindeki petrolü, enerji kaynaklarını alıp Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor." dedi.

"PKK, IRAK'IN HER YERİNİ KANSER HÜCRESİ GİBİ SARIYOR"

Ankara ve Bağdat'ın PKK'yla mücadele konusunda ortak bir perspektife ve duruşa sahip olup olmadığı sorusuna ilişkin Fidan, Türkiye olarak Irak'ta hem siyasal istikrarın hem can güvenliğinin sağlanması için sürekli yapıcı katkıda bulunduklarını söyledi. Fidan, "PKK, Irak'ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor. Bu artık bizim sorunumuz olmaktan çıkıp Irak'ın bir milli güvenlik sorununa dönüştü." ifadelerini kullandı.