Bakan Fidan, İit Üyesi ve Gözlemcisi Ülkelerin Ankara'daki Büyükelçileriyle İftarda Buluştu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi ve Gözlemcisi Ülkelerin Ankara'daki Büyükelçileri ile İİT'nin ülkemizde kain kuruluşlarının yöneticileri ile Sheraton Otel'de düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi." denildi.
Kaynak: ANKA